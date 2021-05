Die Mannheimer Polizei fahndet nach zwei bewaffneten Räubern, die am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein Blumengeschäft in der Neckarstadt Ost überfallen haben. Laut Polizei erbeuteten die beiden Männer bei dem Raubüberfall in der Ludolf-Krehl-Straße Bargeld in bisher noch unbekannter Höhe. Die Männer hatten eine Angestellte des Blumenladens mit einer Schusswaffe gezwungen, das Bargeld auszuhändigen. Dann flüchtete das Duo zu Fuß. Die Männer sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Einer ist etwa 1,90 Meter groß, der andere zirka 1,70 Meter. Die Räuber trugen Mundschutz und Kapuzenpullis. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/174-4444.