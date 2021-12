Rathaus-Center schließt für immer

Das Rathaus-Center schließt nach 42 Jahren für immer seine Pforten. Als Notlösung geboren, ist es zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Zum Artikel

Booster für Jugendliche auch in Rheinland-Pfalz

Jetzt also doch: Rheinland-Pfalz will Jugendlichen ab einem Alter von zwölf Jahren die Booster-Impfung ermöglichen. Zum Artikel

Omikron hält die Welt in Atem

In vielen Staaten steigen die Corona-Fallzahlen wieder, weil sich seit ein paar Wochen die neue Omikron-Variante rasend schnell ausbreitet. Korrespondenten der RHEINPFALZ schildern, wie die Lage in ihrem Land ist. Zum Artikel

Italien, Malta und Kanada ab 1. Januar Hochrisikogebiete

Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Italien, Kanada und Malta wegen hoher Corona-Infektionszahlen ab Samstag als Hochrisikogebiete ein. Zum Artikel

Pfälzer Sternsinger ziehen nicht von Tür zu Tür

Bereits zum zweiten Mal kann das Dreikönigssingen in der Pfalz wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden. Zum Artikel

Namen-Ranking: Matteo und Emilia vorne

Emilia und Matteo sind die beliebtesten Vornamen im 2021 gewesen. Zum Artikel

Claus Kleber heute zum letzten Mal im „heute journal“

Eine Ära geht zu Ende: Claus Kleber verabschiedet sich heute Abend im ZDF-„heute journal“ mit seiner letzten Sendung. Zum Artikel

Pirmasenser und Mannheimerin in Abnehmshow

Sven Knieriemen aus Pirmasens ist 40 Jahre und 178 Kilogramm schwer: In der Fernsehsendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ will er gegen seine Kilos kämpfen. Zum Artikel

Auch eine 26-jährige Mannheimerin ist bei der Sendung dabei. Zum Artikel