[Aktualisiert: 13 Uhr] In Ludwigshafen hat es am frühen Donnerstagmorgen in einem U-Bahn-Tunnel unter dem Rathaus-Center gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache brannte ein Bagger an einer stillgelegten Haltestelle auf der C-Ebene aus. Verletzt wurde niemand. Die Baumaschine war dort im Einsatz, um Leitungen und Versorgungsschächte zu beseitigen. Dies dient der Vorbereitung zum Abriss der Hochstraße Nord. Die Feuerwehr wurde kurz nach 3.30 Uhr alarmiert, weil Rauch aus dem Tunnel drang. Der Qualm breitete sich durch das Tunnelsystem unterirdisch kilometerweit aus - bis zum Hauptbahnhof Ludwigshafen und der Zollhofunterführung im Hemshof, wie der Technische Einsatzleiter der Feuerwehr, Marc-André Schöttner, vor Ort weiter mitteilte. Der Löscheinsatz in dem stillgelegten Tunnel sei für die 35 Wehrleute eine körperliche Herausforderung gewesen. Durch den brennenden Bagger entwickelte sich eine enorme Hitze und der Qualm nahm die Sicht. Es gelang den Feuerwehrleuten, die Atemschutzmasken trugen, die Baumaschine rasch zu löschen. Doch die Entrauchung des Tunnelsystems nahm einige Stunden in Anspruch. Die Feuerwehr musste dafür auch die Tore aufflexen, mit denen der stillgelegten Tunnel verschlossen war. Durch die enorme Hitze wurden die Wände und die Tunneldecke beschädigt.

Am frühen Morgen hat es an der unterirdischen Haltestelle im Rathaus-Center gebrannt.

Haltestelle wird wieder angefahren

Das Problem: Eine Etage höher liegt die Straßenbahnhaltestelle Rathaus ein wichtiger Knotenpunkt im Nahverkehr. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) leitete deshalb den Straßenbahnverkehr um. Richtung Oppau fuhren Ersatzbusse. Mittlerweile wird die Haltestelle wieder angefahren. Ein Statiker stieg am Vormittag in den ausgebrannten Tunnel und nahm die Brandschäden in Augenschein. Falls die Tunneldecke so stark beschädigt wäre, dass für die darüberliegende Straßenbahnebene Einsturzgefahr besteht, hätte dies gravierende Folgen. Der Norden von Ludwigshafen und damit auch die BASF - wäre vom Straßenbahnverkehr abgehängt. Wann die Experten eine Einschätzung abgeben, steht noch nicht fest. Neben dem Statiker ist auch die Polizei vor Ort am Brandherd. Ermittler der Kripo werden den Bagger untersuchen, um zu bewerten, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Baumaschine in Flammen aufgehen ließ.

