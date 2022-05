[Aktualisiert 7.15 Uhr]In Ludwigshafen hat es am frühen Donnerstagmorgen in einer Unterführung der Straßenbahn unter dem Rathaus-Center gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand eine Baumaschine im unterirdischen Haltestellenbereich in Flammen. Beim Eintreffen der Wehr um kurz nach 3.30 Uhr habe es bereits eine starke Rauchentwicklung gegeben. Der Rauch breitete sich durch den Straßenbahntunnel bis hin zum Hauptbahnhof Ludwigshafen aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und entrauchte des Gebäude.

Straßenbahnen werden umgeleitet

Die Straßenbahnen der Linie 6 werden zwischen Wittelbachplatz und Tattersall über Berliner Platz, Konrad-Adenauer-Brücke, Schloss, Abendakademie und Rosengarten umgeleitet. Die Linie 7 fährt ab Berliner Platz Richtung Giulini. Zwischen Oppau und dem Berliner Platz ist laut Rhein-Neckar Verkehr ein Ersatzverkehr eingerichtet worden.