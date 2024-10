Der Landauer Stadtrat möchte eine verkehrsberuhigende Regelung in der Innenstadt auf den Prüfstand stellen, die seit eineinhalb Jahren für kontroverse Diskussionen in der Bevölkerung sorgt. In drei Straßen, Weißquartier-, Reduit- und Ostbahnstraße um Sparkasse und ehemalige Post war die Fahrtrichtung eingeschränkt worden. Nur Radfahrer können noch in alle Richtungen, Autofahrer müssen um mehrere Ecke fahren, um ans Ziel zu gelangen. Absicht war es, den Durchgangsverkehr herauszunehmen und auf größere Straßen zu verlagern, um Anwohner und Fußgänger sowie Radfahrer zu schützen. Der Stadtrat hat am Dienstagabend beschlossen, die Einbahnstraßen bis spätestens Mai zurückzunehmen und stattdessen andere Mittel und Wege zu finden, den Durchgangsverkehr umzuleiten.

