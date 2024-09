Der ADAC hat Raststätten entlang der deutschen Autobahnen getestet. Nur ein Fünftel der 40 geprüften Anlagen wurde mit der Gesamtnote „gut“ bewertet. Sechs Anlagen fielen durch. Die Pfalz war im Test mit einer Raststätte vertreten.

Tester des ADAC haben sich 40 deutsche Autobahn-Raststätten angeschaut – das sind jedoch bei weitem nicht alle. Geprüft wurde in den fünf Kategorien Preise, Außenanlagen, Gastronomie, Sanitäranlagen und zusätzliche Infrastruktur, zum Beispiel Ladesäulen für Elektroautos. Die Tester besuchten die Raststätten nach ADAC-Angaben im Zeitraum von April bis Juli jeweils vier Mal.

Testsieger wurde die Rastanlage Fürholzen West an der A 9. Sie überzeugte die Tester durch „ein gepflegtes und familienfreundliches Umfeld“. Die Note „sehr gut“ erreichte keine der 40 getesteten Raststätten. In Rheinland-Pfalz wurden drei Anlagen getestet, dabei erhielt Brohltal West ( A61) die beste Bewertung („gut“), Fernthal West (A3) kam auf „ausreichend“. Auch die pfälzische Raststätte Dannstadt West an der A61 (von Ludwigshafen nach Speyer) wurde unter die Lupe genommen, ADAC-Urteil: „ausreichend“.

Einen ausführlicheren Text dazu, was die Tester des ADAC wie bewertet haben, lesen Sie hier.