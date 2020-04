[Aktualisiert 15.30 Uhr] Pfarrer Patrick Asomugha verlässt die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in Queidersbach. Das teilte das Bistum Speyer mit. Unbekannte hatten eine Morddrohung auf seinem Garagentor hinterlassen.

Bereits zum 20. April gibt der Administrator der Pfarrei demnach sein Amt in Queidersbach auf. „Die Sorge für den Schutz und die Gesundheit von Pfarrer Asomugha macht diesen Schritt unumgänglich“, erklärt Generlavikar Andreas Sturm. Immer wieder habe es Anfeidungen gegen den Pfarrer aus Nigeria gegeben. Zwei Einbrüche in das Pfarrhaus mit erheblichem Sachschaden gab es, auch die Reifen seines Autos wurden zerstochen.

„Ich kann meinen Aufgaben als Pfarrer nicht mehr nachkommen“

Nach einer Morddrohung auf dem Garagentor des Pfarrers im März entschieden sich Asomugha und das Bistum nun gemeinsam für diesen Schritt: „Es wäre unverantwortlich, Pfarrer Asomugha weiterhin der Bedrohung auszusetzen“, so Sturm. Der Pfarrer selbst bedauert, dass es für ihn soweit kommen musste: „Ich kann unter diesen Umständen meinen Aufgaben als Pfarrer in Queidersbach nicht mehr nachkommen.“ Immer wieder hatte er zur Versöhnung aufgerufen. Im vergangenen Oktober gab es außerdem einen Solidaritätsgottesdienst, bei dem etwa 600 Menschen ein Zeichen gegen Rassismus setzten. Jetzt machten ihm die Angriffe gegen seine Person ein normales Gemeindeleben unmöglich.

In einer Stellungnahme seines Diözesanvorstandes zeigte sich der Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Speyer entsetzt. „Mit Erschrecken“ habe man von der Nachricht erfahren, dass Asomugha die Pfarrei in Queidersbach verlassen wird, hieß es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. „Offenbar sind die ,Bedrohungen’, wie Generalvikar Andreas Sturm zitiert wird, sehr massiv. Von Einbrüchen. Reifenaufstechen und Morddrohung wird berichtet“, heißt es in der Stellungnahme weiter: „Weitere Informationen legen nahe, dass es sich bei diesen Bedrohungen um rassistich motivierte Taten handelt.“

BDKJ Speyer: Schämen uns zutiefst

Der Diözesanvorstand sei „entsetzt, wenn Menschen auf Grund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder sonstigen Eigenschaften aus Angst ihre berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können oder ihre Stelle verlassen müssen. Wenn das in unserem kirchlichen Kontext geschieht, schämen wir uns zutiefst. Jede Form von psychischer und physischer Gewalt gegen Menschen verurteilen wir“.

Asomugha hatte die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi seit August 2017 geleitet. Im Laufe des Sommers wird er im Bistum Speyer eine neue Aufgabe übernehmen.