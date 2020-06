Die weltweit entflammte Rassismusdebatte hat jetzt auch Australien erreicht: Die australischen Süßigkeiten „Red Skins“ und „Chicos“ sollen umbenannt werden. Die Süßwaren sollen schnell mit neuen Namen versehen werden, teilte der Schweizer Hersteller Nestlé am Dienstag mit. Die bisherigen Namen hätten einen „Unterton“, der nicht im Einklang mit den Werten des Konzerns stehe. Die neuen Produktnamen seien jedoch noch nicht endgültig festgelegt. Mit dem Schritt wolle Nestlé dafür sorgen, dass „Freunde, Nachbarn und Kollegen“ nicht „an den Rand“ gedrängt würden. Bis vor wenigen Jahren war auf der Verpackung der „Red Skins“ das Bild eines US-amerikanischen Ureinwohners mit traditionellem Kopfschmuck zu sehen gewesen. Die „Chicos“-Packung zeigte ein dunkelhäutiges Baby. Die Entscheidung zur Namensänderung fiel vor dem Hintergrund globaler Proteste gegen Rassismus, die durch den Mord an dem Afroamerikaner George Floyd in den USA ausgelöst wurden.