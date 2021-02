Auf dem Kinderspielplatz in der Spielplatzstraße in der Nähe des Gasthauses „Zum Berghof“ wurden unterhalb einer Schaukel zwei Rasierklingen gefunden. Um Verletzungsgefahren auszuschließen, sperrte die Polizei vorläufig den Platz. Wie Ortsbürgermeister Thomas Danneck berichtete, hielten sich am Dienstagnachmittag mehr als 20 Personen auf dem Spielplatz auf. Ein 14-jähriger Junge, der schaukelte, habe gegen 15 Uhr mit den Füßen den am Boden liegenden Sand aufgewühlt. Hierbei seien die Rasierklingen zum Vorschein gekommen. Sie hätten sich knapp unterhalb der Oberfläche befunden. Die Polizei will am Mittwoch weitere Untersuchungen vornehmen. Laut Ortsbürgermeister könne es durchaus sein, dass der komplette Sand ausgetauscht werden muss, um auszuschließen, dass Kinder sich verletzen. Erst vor zwei Jahren seien 40 Kubikmeter Sand aufgebracht worden.