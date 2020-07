Mit einer über doppelt so hohen Geschwindigkeit als erlaubt ist auf der Bundesstraße 10 bei Münchweiler (Kreis Südwestpfalz) ein Raser geblitzt worden. Er sei bei der Geschwindigkeitskontrolle in Höhe der Wildbrücke am Dienstagnachmittag in Richtung Pirmasens mit Tempo 240 gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Erlaubt sei dort eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Ihn erwarte nun auch nach dem alten Bußgeldkatalog ein dreimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 600 Euro und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.