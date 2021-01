Am frühen Samstagmorgen ist ein 24-jähriger Haßlocher mit seinem Fahrzeug auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei kam das Auto infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die rechte Schutzplanke. Im Anschluss schleuderte der Fahrer mit seinem Opel quer über die Fahrbahn. Dort kam er an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht und seine 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 8000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs mussten beide Fahrspuren in Richtung Mannheim voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Standspur geleitet.