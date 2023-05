Bis ins Leiningerland sind Polizisten am Montagabend in einem zivilen Kontrollfahrzeug mit Messtechnik einem Mercedes gefolgt, der ihnen schon bei Kaiserslautern wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war: Dort brachte er es den Angaben zufolge in einem Tempo-100-Abschnitt der A6 auf 169 Stundenkilometer. Zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim gab der Fahrer dann erneut viel zu kräftig Gas: Wo 130 Stundenkilometer erlaubt waren, fuhr er 170. Als sie den Wagen schließlich stoppten, blickten die Beamten in ein bekanntes Gesicht: Am Steuer saß ein 44-Jähriger, den sie im Dezember schon einmal wegen Geschwindigkeitsverstößen im gleichen Autobahnabschnitt erwischt hatten. Nun drohen ihm ein Monat Fahrverbot sowie 1360 Euro Bußgeld.