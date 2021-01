Die Leitung des Ludwigshafener Chemieunternehmens Raschig gibt nach. Nach Protesten der IG BCE gegen die Weigerung des Unternehmens, Mitarbeitern für einen besseren Corona-Infektionsschutz Homeoffice-Arbeitsplätze anzubieten, wurde nun doch eine entsprechende Regelung getroffen.

Das teilte die Gewerkschaft am Wochenende mit und sieht darin einen Erfolg ihrer Strategie. So sei die neu formulierte Homeoffice-Regelung „durch Druck auf die Geschäftsleitung“ erwirkt worden. Nachdem beim IG-BCE-Bezirk anonym Beschwerden über die Nichteinhaltung der neuen Regelungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bei der Raschig GmbH eingetroffen seien, sei dringender Handlungsbedarf geboten gewesen, so die Gewerkschaft.

Bezirksleiter Gunther Kollmuß und der zuständige Gewerkschaftssekretär Fabian Haag hätten sich „mit Nachdruck“ nicht nur an die Geschäftsführung in den USA, sondern auch an die rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, gewendet. Nach langen Gesprächen und Verhandlungen habe der Betriebsratsvorsitzende des Chemieunternehmens gemeinsam mit der IG BCE Ludwigshafen eine sofortige Homeoffice-Regelung für alle Mitarbeiter, bei denen Arbeiten von zu Hause möglich ist, erwirkt.

Seit 1996 Tochter US-Konzern-Tochter

Wie berichtet, hatte die Unternehmensleitung argumentiert, die Hygienevorschriften bei Raschig seien umgesetzt und würden befolgt. Außerdem stünden ausreichend Einzelbüros zur Verfügung. In dem 1891 gegründeten Unternehmen arbeiten etwa 220 Beschäftigte. Zehn bis 20 davon können ihren Büro-Job nach Einschätzung des Betriebsrats von zu Hause aus erledigen. Seit 1996 gehört Raschig zur kalifornischen PMC Global, einem weltweit operierenden Konzern im Bereich Chemie und Kunststoffe.