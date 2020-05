Der Berliner Rapper Sido kommt nun doch zum Mannheimer Autokino-Festival „Carstival“. Auf ihrer Webseite kündigen die Veranstalter ein Konzert des 39-Jährigen, der in den vergangenen Tagen mit einem verschwörungstheoretischen Youtube-Video für Schlagzeilen gesorgt hat, für Donnerstag, 18. Juni, an. Der Termin findet sich auch auf Sidos eigener Facebook-Seite. Das „Carstival“ auf dem Mannheimer Maimarktgelände startet am Pfingstsamstag, 30. Mai, mit einem Konzert von Max Giesinger. Geplant sind bis Anfang Juli außerdem unter anderem Auftritte von Tim Bendzko, Bülent Ceylan, Alligatoah, Revolverheld, den Söhnen Mannheims und dem Ehepaar Pocher. Ein Kinoprogramm soll am Montag, 25. Mai, starten.