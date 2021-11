[Aktualisierung 16.40 Uhr] Nach dem Rangierunfall eines Güterzugs im Bereich des Bahnhofs Wörth am Mittwochabend gibt es weiter gravierende Einschränkungen für Pendler. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) bittet ihre Fahrgäste nun „wo immer möglich“ am heutigen Donnerstag und am Freitag „auf andere Verkehrsmittel umzusteigen“. Auf dieser Strecke bedeutet das: Bitten nutzen Sie das Fahrrad oder das Auto.

Die AVG-Linie S51 fährt inzwischen wieder planmäßig auf dem Teilabschnitt zwischen Bahnhof Wörth und Bahnhof Germersheim. Die Fahrten der Linie S52 müssen jedoch entfallen, teilte die AVG mit.

Ein Ersatzverkehr besteht deshalb aktuell noch zwischen Knielingen Rheinbergstraße und der Haltestelle Wörth Badepark. Die AVG sei „weiterhin mit Hochdruck dabei, so viele Busse und FahrerInnen wie möglich für den Ersatzverkehr zu organisieren“, heißt es in der Mitteilung. „Leider sind die Kapazitäten in diesem Bereich begrenzt.“ Daher sei das Ersatzverkehr-Angebot mit Bussen nicht mit dem eng getakteten Angebot der AVG-Stadtbahnlinien vergleichbar.

Ermittlungen gegen Weichenwärter

Bei dem Rangierunfall war ein Flachwagen entgleist, ein darauf befindlicher Container wurde in die Gleise geschleudert. Ursache war nach jetzigem Stand der Ermittlungen, ein mutmaßliches Fehlverhalten des diensthabenden Weichenwärters. Dieser habe vermutlich zu früh die Weichen umgestellt, so die Bundespolizei.

Hierdurch entstand vor Ort ein erheblicher Schaden am gesamten Gleisoberbau, den Oberleitungen sowie an den Gleisen. Nach aktuellen Schätzungen entstand hierdurch ein Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Laut Angaben der Deutschen Bahn werden die Reparaturarbeiten wohl bis zum Wochenende andauern. Gegen den Weichenwärter wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Bahnverkehrs durch eine fahrlässige Handlung eingeleitet.

Zwei Waggons eines Güterzugs seien bei einer Rangierfahrt am späten Mittwochnachmittag aus den Schienen gesprungen, hieß es zunächst von der Deutschen Bahn. Von der Sperrung betroffen sei der Regionalverkehr. Ersatzweise würden nun Busse fahren. Auch zwischen dem Wörther Bahnhof und Lauterbourg in Frankreich gebe es derzeit keinen Zugverkehr auf der Strecke.

Techniker an der Unfallstelle versuchen, die Waggons mit einem Kran auf die Schienen zu setzen, so der Sprecher der Bahn am Mittwoch weiter. Danach müsse die Strecke auf Schäden untersucht werden.