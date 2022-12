Ein junger Mann aus Speyer hat den Weihnachtstag am Samstag nach Angaben der Polizei in Gewahrsam auf der Dienststelle verbracht. Wie die Beamten mitteilen, hatten mehrere Personen gegen 13.25 Uhr einen randalierenden Mann vor einem Einkaufsmarkt in Speyer Nord gemeldet. Vor Ort trafen die Polizisten laut Bericht einen 26-Jährigen, der laut herumschrie und gegenüber Passanten und den Beamten aggressiv wurde. Da sich der offensichtlich stark betrunkene Mann den Angaben zufolge nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt werden. Anschließend wurde er zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen, wo er den restlichen Tag verbrachte. Hintergrund für das Verhalten des Mannes sei laut Zeugen wohl ein Beziehungsstreit gewesen.