Ein Mitarbeiter des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer hat der Polizei am Freitagabend gegen 22 Uhr einen Mann gemeldet, der stark alkoholisiert gewesen sei und sich nach seiner Einlieferung in das Krankenhaus renitent verhalten habe. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand.

Auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärte ein Polizeisprecher, dass der Mann in der Vergangenheit zu einer Geldstrafe verurteilt worden sei und diese nicht gezahlt habe. Da er die Geldstrafe auch am Freitagabend nicht begleichen konnte, brachten die Polizeibeamten den Mann vom Krankenhaus in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal. Dort muss er laut dem Polizeisprecher solange bleiben, bis er die Geldstrafe zahlt oder eine andere Person sie für ihn begleicht.