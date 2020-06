Ein 25-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Lebensmittel-Discounter in Kirchheimbolanden für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann hatte zunächst Bierdosen gestohlen und das Geschäft verlassen. Kurze Zeit später kehrte er aber laut Polizei zurück. Ihm wird vorgeworfen, Kunden und Angestellte bedroht zu haben. Außerdem soll er eine volle Bierdose auf eine in einem Einkaufswagen sitzende Vierjährige geworfen haben. Die Polizei nahm den 25-Jährigen vor dem Markt fest. Sie sucht jetzt die Eltern des Kindes, die zwischenzeitlich gegangen waren, ohne ihre Daten zu hinterlassen.