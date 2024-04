Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick hat eine Kontaktaufnahme durch den FC Bayern München bestätigt. Der 65-Jährige gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel ab diesem Sommer. „Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München, darüber habe ich auch den ÖFB informiert. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis“, sagte Rangnick dem Internetportal „90minuten.at“ am Mittwoch in Wien.

Sein Fokus liege aber auf der österreichischen Nationalmannschaft. Rangnick: „Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen.“

Nach Rangnicks Darstellung hat der deutsche Fußball-Rekordmeister noch kein festes Interesse an ihm hinterlegt. „In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?“, antwortete Rangnick auf die Frage, wann es für ihn Grund gäbe, sich mit dem FC Bayern zu beschäftigen. Offizielle Aussagen des FC Bayern in dieser Personalie gab es zunächst nicht.