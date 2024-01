Der 1. FC Kaiserslautern kann beim Rückrundenauftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli aus dem Vollen schöpfen (Samstag, 13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Stürmer Ragnar Ache nahm diese Woche wieder das Mannschaftstraining auf. Er hatte sich bei der 0:3-Testspielniederlage gegen Drittligist Dynamo Dresden im Trainingslager in der Türkei ohne gegnerische Einwirkung angeblich eine Fußprellung zugezogen. „Ragnar hat die Teilbelastungen bislang gut gepackt. Er wird im Kader dabei sein. Ob er aber von Anfang an spielt, muss ich mit ihm besprechen“, sagt FCK-Trainer Dimitrios Grammozis. Nur Mittelfeldspieler Afeez Aremu fehlt nach seiner Roten Karte gegen Hertha BSC. Demnach ist auch Philipp Hercher wieder fit. Er musste das Trainingslager wegen wieder aufkommender Leistenprobleme abbrechen und reiste damals ab.

Ob Hercher und andere Akteure aber unter Grammozis in der Zukunft eine Rolle spielen, ist fraglich. Grammozis räumte am Donnerstag ein, dass manchen Spielern im Kader klar kommuniziert wurde, dass sie künftig eine geringe Rolle spielen werden. „Der Kader ist momentan groß. Bei gewissen Spielern wird es eine Enttäuschung geben, wenn der Kader nominiert wird. Aber wir haben eine offene Kommunikation zu unseren Spielern“, sagt Grammozis. Er schließt nicht aus, dass bis zum 31. Januar daher der ein oder andere Spieler den FCK verlassen wird.

Grammozis setzt auf Viererkette in Abwehr

Trotz dieser Unsicherheit einiger Akteure bezüglich ihrer Zukunft auf dem Betzenberg beteuert Grammozis, dass im Kader eine sehr gute Stimmung herrscht. Da habe das Trainingslager einen Teil dazu beigetragen. Dort legte Grammozis seinen Worten zufolge Wert auf die Gemeinschaft und den Spirit.

In Hamburg wird der neue Trainer wohl auf eine Vierer-Abwehrkette setzen. Dieses Spielsystem habe er verstärkt einstudiert, weil Grammozis überzeugt ist, dass mit einer Viererkette in der Abwehr das Spiel des FCK besser zum Tragen komme. Allerdings wolle er der Systemfrage keine zu große Bedeutung beimessen. „Der FCK hat sich über die Jahre nicht über das System definiert und wird sich in Zukunft nicht über das System definieren, sondern über die Art und Weise, wie man auf dem Platz steht“, betont der FCK-Cheftrainer: „Da wollen wir intensiv und zweikampfstark sein.“ Das hatte jedoch auch schon sein Vorgänger Dirk Schuster immer wieder geäußert… Grammozis will von zusätzlichem Druck nicht sprechen. Der sei wegen der neuen Spieler nicht weniger groß. „Der Druck wäre auch ohne die neuen Spieler da gewesen“, sagt Grammozis: „Für mich zählt jetzt nur das Spiel in St. Pauli.“