Der Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark, der am 13. Juni starten und im August enden sollte, wird nicht stattfinden. Das Programm kann jedoch nahezu komplett ins nächste Jahr übernommen werden, berichtet der künstlerische Leiter Peter Baltruschat. Alle Künstler von Rafik Schami bis Konstantin Wecker haben bereits jetzt neue Termine für 2021 zugesagt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Lediglich für eine Veranstaltung gilt das nicht: Der Operettenabend „Seerosenzauber“ mit der Abschlussklasse des Opernstudios des Mannheimer Nationaltheaters und dem Kurpfälzischen Kammerorchester kann nächstes Jahr nicht stattfinden, da die Absolventen in alle Welt verstreut sein werden. Die neuen Termine: Rafik Schami „Eine poetische Reise durch seine Geschichten“, Freitag, 2. Juli 2021, Chako Habekost, „De Edle Wilde“, Freitag, 30. Juli, Konstantin Wecker Trio mit Fany Kammerlander und Joe Barnikl, Samstag, 7. August, „Night Fever. The Very Best of the Bee Gees. Tribute-Show“, Samstag, 14. August, Naturally 7, Die Band ohne Band, Samstag, 21. August. Ab sofort können Tickets an Vorverkaufsstellen erworben werden – dort erfolgt auch das Stornieren.