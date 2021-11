Der deutsch-syrische Schriftsteller Rafik Schami, der in der Nordpfalz lebt, wird für seine Verdienste um die deutsche Sprache mit der Carl-Zuckmayer-Medaille 2022 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Mit seinen Erzählungen voller Weisheit, Humor und Melancholie begeistere der Autor ein Millionenpublikum, begründete Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Auswahl des Preisträgers: „Durch seine Verknüpfung mit der arabischen Erzähltradition hat er die deutsche Literatur wunderbar bereichert.“ Schami zähle mittlerweile zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern der Gegenwart. Dreyer würdigte auch sein Engagement für Frieden und Menschenrechte.

Der 1946 in Syriens Hauptstadt Damaskus geborene Schami ging als junger Mann ins Exil nach Deutschland und lebt mittlerweile seit vielen Jahren in der Pfalz. Nach einem Chemie-Studium wurde er Schriftsteller. Seine zahlreichen Romane, Erzählungen und Essays wurden bereits in 34 Sprachen übersetzt.

Bücher zum Träumen

„Die Bücher von Rafik Schami bringen uns die arabischen Lebens- und Gedankenwelten näher, sie lassen uns träumen und in fremde Welten eintauchen“, erklärte Dreyer. „Seine Geschichten berühren, sie sind aber auch ein klares Statement gegen jede Form von Unterdrückung und Gewalt.“

Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird seit 1979 jährlich vom Land Rheinland-Pfalz verliehen und erinnert an den Schriftsteller Carl Zuckmayer (1896-1977). Die Preisverleihung findet am 18. Januar, Zuckmayers Todestag, statt. Bisherige Preisträger waren unter anderen die Regisseure Edgar Reitz und Volker Schlöndorff, der Schauspieler Mario Adorf, die Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, Mirjam Pressler und Uwe Timm sowie der Rockmusiker Udo Lindenberg. In diesem Jahr wurde die Lyrikerin Nora Gomringer ausgezeichnet.