Tennisstar Rafael Nadal beendet in Kürze wie erwartet seine Ausnahmekarriere. Bei der Endrunde im Davis Cup im November in Malaga wird er sein letztes Turnier bestreiten, wie der 38 Jahre alte Spanier in einem Video bekanntgab.

„Die Realität ist, dass die letzten zwei Jahre sehr schwierig waren. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen bin, ohne Einschränkungen zu spielen“, sagte Nadal. Der verletzungsgeplagte Sandplatzkönig, der unter anderem mit seinen 14 Siegen bei den French Open für zahlreiche Tennis-Rekorde gesorgt hat, geht als einer der Größten seines Sports.