Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat auf die Verletzungen und ungewisse Ausfallzeiten seiner beiden Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Jesper Nielsen reagiert und holt Rafael Baena zurück. Der heute 37-jährige spanische Kreisläufer, der bereits von 2015 bis 2018 für die Badener spielte, wechselt von seinem Heimatverein, dem spanischen Zweitligisten BM Los Dólmenes, zu den Löwen, bei denen er einen bis zum Jahresende gültigen Vertrag unterschrieben hat.

Helfer in „schwieriger Phase“

„Wir freuen uns, dass sich Rafa sofort bereiterklärt hat, uns in dieser schwierigen Phase zu helfen. Er war bei uns ein absoluter Publikumsliebling, kennt unseren Klub und die meisten seiner Mitspieler noch und dürfte uns damit sofort weiterhelfen“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zum Transfer des 21-maligen spanischen Nationalspielers.

Debüt wohl schon am Dienstag

„Als die Anfrage der Rhein-Neckar Löwen kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte meine beste Zeit als Spieler im Trikot der Löwen und freue mich, dass ich der Mannschaft nun noch einmal helfen kann. Ein großes Dankeschön geht an meine Familie und an meinen Klub BM Los Dólmenes, die mich auf meinem Weg zurück in die stärkste Liga der Welt unterstützt haben“, betonte der Kreisläufer, der vorbehaltlich der internationalen Freigabe bereits am kommenden Dienstag im Rückspiel der European League gegen den dänischen Vertreter TTH Holstebro sein Debüt im Trikot der Löwen feiern könnte.