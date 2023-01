Ein Radwege-Projekt an der deutsch-französischen Grenze im Bienwald liefert sich mit der 2. Rheinbrücke bei Wörth ein spannendes Rennen. Die Planungszeit kann man bei beiden Projekten in Jahrzehnten messen. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig geht der Bienwald-Radweg wahrscheinlich ins vierte Jahrzehnt. Das Ende ist offen. Wie es dazu kommt, steht hier.