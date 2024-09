Die Falle auf dem Radweg

Rita Weiß hatte einen schweren Fahrradunfall auf einem Weg zwischen Dammheim und der Fichtenstraße – einem offiziellen Radweg, wie sie glaubte. Inzwischen hat sie schmerzhaft gelernt, dass Schilder nicht viel besagen.

Grillmeisterin mit kreativen Ideen

Diana Kimmel aus Landau grillt gerne. Inzwischen hat sie viele Rezepte, die einfach gelingen. Sie inspiriert damit Gleichgesinnte in den sozialen Netzwerken. Was landet bei ihr auf dem Rost?

„Hintertür hat keine Chance“

Die Energiegesellschaft Hauenstein plant Solarparks. Mit einem Kniff will sie den schwierigen Genehmigungsweg umgehen. Aber geht das wirklich so einfach? Eine Stimme aus dem Kreishaus weist die Projektverantwortlichen in die Schranken.

Bald kein Beachvolleyball mehr?

Das Freibad in Edesheim soll bald eine neue Attraktion erhalten. Dafür könnte eventuell ein Spielfeld zurückgebaut

werden. Stammgäste sind verärgert. Wie geht es weiter?

Hochwasser: Schutz soll verbessert werden

Beim Wörther Pfingsthochwasser konnte nur knapp die Evakuierung von 1700 Menschen vermieden werden. Danach begann die Diskussion um die Konsequenzen. Es gibt erste Ergebnisse.

Was Leser ärgert: Friedhof in keinem guten Zustand

Gras auf den Gehwegen, unebene Wege. Ein Ehepaar aus Niederlustadt ist mit dem Erscheinungsbild des Gottesackers im Unterdorf unzufrieden. Der Beigeordnete Hannes Krisch äußert sich zur Kritik.