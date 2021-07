Grün-Weiss Mannheim bekommt am Sonntag Verstärkung: Radu Albot, mittlerweile auf Platz 92 in der Weltrangliste, 2019 stand er schon mal auf Rang 39, wird für den Klub im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Badwerk Gladbacher HTC spielen. Für die Partie am Sonntag ab 11 Uhr gibt es noch Karten an der Tageskasse. Grün-Weiss Teamchef Gerald Marzenell rechnet bei Gladbach mit Albert Ramos-Vinolas, Jiri Vesely und Daniel Altmaier. Gladbach wäre so leicht favorisiert.