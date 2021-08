Grün-Weiss Mannheim steht vor der Meisterschaft in der Tennis-Bundesliga. Am Freitag (13 Uhr) geht es zunächst daheim gegen den Rochusclub Düsseldorf. Dabei sind für Grün-Weiss Radu Albot, Pedro Martinez, Bernabe Zapata, Tobias Kamke, Julian Lenz und Andi Beck. Es gibt noch Karten. Grün-Weiss will den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den TC Großhesselohe halten, dort ist am Sonntag das Finale.