Ein gerade mal 930 Gramm schwerer Räder-Satz für Fahrräder? Genau das hat das Start-up-Unternehmen Evolime in Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) möglich gemacht – mittels Speichen aus Faserkunststoffverbund. In einer früheren Kunstschmiede geht es nun weiter. Eine Entwicklung, die in diesem Jahr in der Kategorie „Unternehmen“ mit einer Anerkennung geehrt wurde, als das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium den Innovationspreis 2024 verlieh.

Mehr zum Thema lesen Sie hier