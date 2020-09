Trotz seiner Bergbau-Geschichte liegen die Radon-Werte in den Wohnhäusern des Saarlands in etwa im Bundesdurchschnitt. Das hat nach Angaben des Landes-Umweltministeriums eine Studie gezeigt. Radon ist ein natürlich im Boden vorkommendes, radioaktives Edelgas, das auch in Gebäuden eindringen kann. Ist es in höheren Konzentrationen in der Atemluft vorhanden, so erhöht es das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Im Saarland ist die Belastung in 1220 Häusern gemessen worden, in 41 davon wurde sie als zu hoch eingestuft. Das ergibt einen Anteil von 3,4 Prozent, im Bundesdurchschnitt liegt er laut Ministerium bei drei Prozent.