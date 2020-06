Einen stark alkoholisierten Radfahrer hat die Polizei am Samstag gegen 2.50 Uhr in der Landauer Straße aus dem Verkehr gezogen. Der 25- Jährige war einer Streife aufgefallen, als er beim Abbiegen in die Exterstraße das Gleichgewicht verlor und fast mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Stark schwankend setzte er seine Fahrt fort und wollte auf den Bürgersteig fahren. Da er die Entfernung laut Polizei erneut falsch abschätzte, fuhr er fast gegen einen Betonpfosten. Ein Alkoholtest ergab 2,24 Promille.