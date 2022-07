Ein 62-jähriger Mann ist am Samstagvormittag in Otterberg mit seinem Radlader wohl aus Unachtsamkeit gegen einen Strommast gefahren. Wie die Polizei mitteilte knickte der Mast infolgedessen um, was dazu führte, dass die Stromversorgung im Ortsteil Drehentaler Hof unterbrochen wurde. Die Pfalzwerke seien verständigt worden und nahmen sich der Störung an. Wie lange die Reparatur dauere, konnte die Polizei auf Anfrage nicht mitteilen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.