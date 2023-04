Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland werden zum 15. April abgeschaltet. Doch viele Aufgaben der nuklearen Sicherheit bleiben. In Philippsburg ist dafür die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung zuständig. Was mit den radioaktiven Abfällen in unmittelbarer Nachbarschaft der Südpfalz weiter passiert, lesen sie hier.