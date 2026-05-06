Am Dienstag war eine 27-jährige Radfahrerin in Landau auf dem Fahrradschutzstreifen der Zeppelinstraße aus Richtung Hindenburgstraße kommend unterwegs, als kurz vor der Kreuzung zur Neustadter Straße ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Schutzstreifen überfuhr, ohne auf die bevorrechtigte Radfahrerin zu achten. Die 27-Jährige musste laut Polizei stark abbremsen und stürzte infolge des Bremsmanövers. Anschließend nahm sie die Verfolgung des Autos auf und konnte dieses in Höhe der Horststraße anhalten. Der Fahrer übergab ihr 20 Euro zur Schadensregulierung, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seine Personalien anzugeben. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Wagen gehandelt haben soll, der von einem älteren Mann gefahren wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.