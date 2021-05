Ein Porschefahrer ist am Freitagnachmittag in Mannheim-Schönau mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 25-jährige Autofahrer die Radlerin, als diese gegen 16 Uhr auf dem Radweg der Lilienthalstraße entlang fuhr und in die Amselstraße einbiegen wollte. Die 61-Jährige wurde zunächst auf den Porsche aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn, wobei sie sich schwer verletzte. Laut Polizei blieb zunächst nur der Beifahrer bei der Verletzten, der 25-Jährige fuhr fort und soll erst wenig später zum Unfallort zurückgekehrt sein. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin ins Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Telefon 0621 1744222 in Verbindung zu setzen.