Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 79-jähriger Radfahrer in Ludwigshafen am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer gegen 14.05 Uhr entgegen der Fahrtrichtung in der Valentin-Bauer-Straße unterwegs und fuhr dann verbotenerweise diagonal über die Kreuzung Rohrlachstraße/Frankenthaler Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 50-jähriger Autofahrer, der laut Polizei bei Grün auf die Kreuzung gefahren war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621/963-2222 zu melden.