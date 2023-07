Ein 49-jähriger Mann ist beim Radfahren im mittelfränkischen Dinkelsbühl laut Polizei vermutlich von einem Raubvogel angegriffen worden. Beim Versuch, das Tier wegzustoßen, das sich an seiner Schulter festgekrallt hatte, stürzte der Mann vom Fahrrad und verletzte sich an der Hand. Er musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ursache des Angriffs am Montagabend blieb zunächst ebenso unklar wie die Frage, um welche Vogelart es sich gehandelt haben könnte.