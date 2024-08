Ein 61 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in der Mannheimer Neckarstadt-West verletzt worden. Laut Polizei hatte ein von der Untermühlaustraße auf ein Grundstück abbiegender 26 Jahre alter Autofahrer dem Radler die Vorfahrt genommen. Letzterer habe noch rechtzeitig vor einem Zusammenstoß gebremst, allerdings so stark, dass er über den Lenker seines E-Bikes geschleudert wurde. Dabei sei der 61-Jährige leicht verletzt und anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrrad sei gegen einen geparkten VW gefallen, an diesem sei aber kein Schaden entstanden. Ansonsten beziffert die Polizei den Sachschaden auf rund 1000 Euro.