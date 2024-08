Am Freitag, den 23.08.2024, kam es gegen 23:30 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Minfeld und Kandel zu einem Zusammenstoß zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrradfahrern. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der in Richtung Kandel fahrende 50-jährige Beteiligte zu Boden und verletzte sich leicht. Der derzeit noch unbekannte andere Beteiligte verblieb kurz vor Ort, entfernt sich dann aber rasch und unerlaubt von der Unfallstelle weiter in Richtung Minfeld, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben der Polizei stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass der gestürzte Fahrradfahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Die Folge des Unfalls seien somit zwei Strafanzeigen: Zum einen wegen der Verkehrsunfallflucht, zum anderen wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Bezüglich des geflüchteten Fahrradfahrers wird um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de gebeten.