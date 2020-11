[Aktualisiert 21.25 Uhr] Am Freitagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall bei Birkenheide/Maxdorf ein 85-jähriger Fahrradfahrer gestorben. Wie die Polizei Maxdorf auf Anfrage mitteilte, war gegen 16.45 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Schweberdingen mit seinem Wagen auf der L454 in Richtung Weisenheim am Sand unterwegs, als beim Kreisverkehr zwischen Maxdorf und Birkenheide (Kreuzung mit L527) der 85-jährige Mann aus Birkenheide mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überquerte und von dem Auto erfasst wurde. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er anschließend im Krankenhaus starb. Weitere Informationen zum Unfall und wie es dazu kam sind noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal, Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.