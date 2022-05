Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist seinen schweren Kopfverletzungen erlegen, nachdem er am Samstag gegen 20 Uhr in der Weiherer Straße in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) gestürzt war. Das teilt die Polizei nun mit. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann fuhr in Schlangenlinien auf dem Fuß- und Radweg. Laut Zeugen stürzte er in Höhe ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer und schlug mit seinem unbehelmten Kopf gegen den Boden. Ein Rettungsteam brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen zunächst in das Bruchsaler Krankenhaus, von wo er weiter in eine Spezialklinik nach Karlsruhe verlegt werden musste. Allerdings waren die Verletzungen offenbar so schwer, dass der Mann verstarb.