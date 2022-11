Cell Broadcast: Handy-Besitzer erhalten Warnsystem automatisch in den nächsten Tagen

Fast alle Besitzer eines Mobiltelefons in Deutschland werden in den kommenden Tagen mit einer SMS über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast informiert. Das teilten die Mobilfunk-Provider Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) am Donnerstag mit. Zum Artikel

Das sind die Weihnachtsmärkte in der Pfalz

In Ludwigshafen ist es schon so weit: Dort haben bereits zwei Weihnachtsmärkte ihre Stände eröffnet. In etwa zwei Wochen starten dann weitere Pfälzer Weihnachtsmärkte. Wo, das haben wir in einer Karte dargestellt. Zum Artikel

Kader für Katar: Diese Spieler fahren zur WM

Der Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht. Bundestrainer Hansi Flick muss auf den verletzten Dortmunder Marco Reus verzichten. Auch Reus“ Vereinskamerad Mats Hummels ist nicht dabei. Zum Artikel

Tödlicher Unfall: Radfahrer von Regionalbahn erfasst

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in Lambsheim von der Regionalbahn erfasst und getötet worden. Zum Artikel

Innenminister: Kein Wegschauen bei rechtsextremen Chats

Nazisymbole in Chats von Polizisten ist eine neue Baustelle von Innenminister Michael Ebling (SPD). Was er außerdem über Vertuschungsvorwürfe rund um die Ahrflut sagt. Zum Artikel

Großer Fasnachtsumzug: So begründet Mannheim die Absage

Traurige Nachricht für alle Narren: Der große Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim wird 2023 nicht stattfinden. Zum Artikel

Noch zittert die Ampel um das Bürgergeld

Die Ampel-Koalition will das Sozialsystem mit der Einführung des Bürgergeldes reformieren. Die Zeit drängt. Zum Artikel

Städtevergleich: Ludwigshafen weit hinten

Mainz ist einer Studie zufolge die dynamischste deutsche Großstadt. Ludwigshafen als zweitgrößte Stadt im Land rangiert hingegen am Ende. Zum Artikel