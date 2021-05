Aufgrund eines medizinischen Notfalls stürzte am Samstagnachmittag ein Radfahrer nahe des Wörther Bahnhofs und verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Nachfrage sagte die Wörther Polizei, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall des 58-jährigen Radfahrers beteiligt gewesen sei. Mehrere Anrufer hatten der RHEINPFALZ eine abgedeckte Person gemeldet.