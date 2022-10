Ein Radfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Worms schwerste Verletzungen erlitten. Der 50-jährige Radler war am Montagabend von der Innenstadt kommend in Richtung Rhein unterwegs. Als er den Nibelungenring (B9) kreuzte, stieß er mit dem Wagen eines 28-Jährigen zusammen, der Richtung Mainz unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ludwigshafen gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.