Ein Radfahrer hat am Samstagmittag Passanten in Mannheim angegriffen. Mehrere Anrufer haben den Vorfall der Polizei gemeldet. Laut den Berichten hat der Mann während der Fahrt auf der Dammstraße, der Humboldtstraße und am Friedrichsring Menschen gegen den Kopf und Hals geschlagen.

Ein Opfer, das gegen den Kehlkopf getroffen wurde, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am späten Nachmittag sind weitere Betroffene zur Polizeiwache Neckarstadt gekommen, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat den Verdächtigen gegen 18.25 Uhr einer Kontrolle unterzogen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Das Polizeirevier Neckarstadt sucht nun nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621 17433010 melden.