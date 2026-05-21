Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr ist ein Radfahrer bei einem Unfall in der Winzinger Straße in Neustadt bei einem Unfall, an dem auch ein Auto beteiligt war, schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Fahrerin eines Citroën auf der Winzinger Straße in Richtung Spitalbachstraße unterwegs, wo sie einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer überholen wollte, als dieser nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.