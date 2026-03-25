Leichte Verletzungen hat sich ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Sausenheim zugezogen. Laut Polizei war der Mann von der Kalkerde kommend in den Kreisverkehr gefahren und wollte diesen an der Einmündung Kaiserhecke verlassen. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin, die von Grünstadt kommend in den Kreisverkehr einfuhr, stieß jedoch gegen das Hinterrad des Fahrrads. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.