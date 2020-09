Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen gegen 8 Uhr im Innenstadtbereich Bad Dürkheims einen Radfahrer beschimpft, mehrfach gefährdet und dabei gegen mehr als eine Verkehrsregel verstoßen. Das hat die Polizei mitgeteilt, die wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Beleidigung ermittelt.

In der Weinstraße Nord auf Höhe des Riesenfasses hupte der Autofahrer zunächst mehrfach wegen des Radlers. Der Unbekannte und seine Beifahrerin beleidigten den Mann durch die geöffnete Seitenscheibe des Wagens. Dabei fuhr der Unbekannte zu nah an den Radfahrer heran und verfolgte ihn anschließend bis zum Römerplatz in Höhe der Einmündung der Kirchgasse. Dort versuchte er den Radfahrer mehrfach abzudrängen. Dadurch musste der Mann auf dem Zweirad auch auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Radfahrer zu Vollbremsung gezwungen

Das half aber auch nicht, der Autofahrer überholte und stellte sein Auto vor den Radfahrer auf den Gehweg, um ihn zu blockieren. Laut Polizei musste der Radfahrer „eine Vollbremsung durchführen, um nicht zwischen PKW und Hauswand eingequetscht zu werden“. Weil das noch nicht genug auf der Strichliste der Verstöße war, verfolgte der Autofahrer seinen „Gegner“ dann auch noch entgegen der Einbahnstraße auf dem Stadtplatz. Danach fuhr das Paar im Auto in Richtung Seebach davon.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Menschen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Römer- und Stadtplatz waren, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.