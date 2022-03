Ein 49-jähriger Rennradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Radfahrer auf der Saarbrücker Straße unterwegs, als ein vorausfahrender Wagenführer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 49-Jährige erkannte dies zu spät und stürzte bei einem Ausweichmanöver. Über die Art der Verletzung gibt es keine Angaben, der Radfahrer musste aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.