Ein 44 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall im Bereich der Mannheimer Industriestraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann nach ersten Erkenntnissen gegen 21.15 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Diffenéstraße. An der Einmündung zur Diffenéstraße habe er das Rotlicht der Ampel missachtet und die beiden Fahrstreifen überquert, die Richtung Hafenbahnstraße führen, ebenso die beiden Fahrstreifen in Richtung Diffenébrücke. Dort sei er von einem Auto erfasst worden, das von einem 27-Jährigen gesteuert wurde. Er sei gegen die Windschutzscheibe geprallt und auf die Fahrbahn gestürzt.

Dabei habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er reanimiert werden musste. Er sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Radfahrer in der Dunkelheit schwer zu sehen war: Das Rad sei unbeleuchtet gewesen, es habe auch gar keine Beleuchtungseinrichtungen und auch keine Seitenreflektoren besessen. Zum genauen Unfallhergang und der letztendlichen Unfallursache laufen Ermittlungen des Verkehrsdienstes.